La Roma di Mourinho vuole soffiare al Napoli un obiettivo di mercato

La Roma fionda su un pallino di mercato del Napoli, in orbita azzurra già da un po' di tempo. Parliamo del difensore argentino Marcos Senesi, del Feyenoord, che ha già attirato le attenzioni della Serie A. Sulle pagine odierne della Gazzetta dello Sport è stato trattato l'argomento.

"Il mirino giallorosso vola in Olanda e si è posizionato su Marcos Senesi, argentino in forza al Feyenoord dal 2019. Anche lui ha un costo non banale (tra i 15 e i 20 milioni di euro), ma anche per lui il contratto va in scadenza nel 2023 e il momento buono per trattarlo è proprio questo". L'idea della Roma e del suo ds Tiago Pinto è quella di un offerta "di un prestito iniziale, con l'acquisto condizionato a giugno prossimo".