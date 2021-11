Icardi rompe il silenzio: "Solo insieme possiamo farlo"

Con uno scatto pubblicato sul proprio profilo Instagram, che lo ritrae insieme alla moglie Wanda Nara, Mauro Icardi risponde alle voci che vedevano i due in rotta di collisione. Il bomber del PSG, infatti, pare aver avuto una scappatella in un hotel di Parigi con la sua amante China Suarez; è stata la stessa attrice a dichiarare successivamente che Maurito abbia "fatto cilecca" e che, di conseguenza, non sia successo niente di concreto.



Icardi, Wanda Nara

Icardi giura amore a Wanda Nara



"Insieme possiamo ottenere ciò che da separati potevamo solo sognare"; questa la didascalia del post, una frase che sottolinea il ristabilito legame tra i due, dopo l'annuncio di un divorzio che pareva essere imminente.