Rivoluzione digitale del trasporto campano, De Laurentiis: "Partnership con Mastercard per noi molto significativa"

Da oggi, parte a Napoli tap&go®, l'innovativo sistema di pagamento che consente di viaggiare sui trasporti pubblici locali utilizzando la propria carta di pagamento contactless, senza più la necessità di avere con sé il biglietto cartaceo.

Partner dell’iniziativa, Mastercard, azienda leader nei servizi di pagamento, che ha affiancato il Consorzio Unico Campania e le Aziende di Trasporto pubblico locale coinvolte, in questa prima fase di sperimentazione.

Nella sua fase iniziale, tap&go è disponibile sulle linee metropolitane EAV nelle stazioni della linea Napoli – Sorrento ed Aversa – Piscinola e sulle linee ANM Metro Linea 1 e Funicolare Centrale e di Chiaia. Successivamente, entro i prossimi 18 mesi, il servizio sarà esteso anche a tutte le linee ferroviarie EAV e agli autobus delle aziende consorziate.

Il sistema funziona con qualsiasi tipo di carta, anche con carte digitalizzate su dispositivi abilitati al pagamento NFC come smartphone e smartwatch e senza commissioni aggiuntive per i consumatori.

Utilizzare tap&go significa avere un biglietto sempre in tasca e avere accesso alla tariffa più conveniente, in base agli spostamenti della giornata e alle stazioni di entrata e di uscita. Il nuovo sistema infatti calcola in automatico la migliore tariffa, dalla corsa singola al biglietto integrato o al giornaliero urbano. Iscrivendosi all’area riservata del Consorzio UnicoCampania, è inoltre possibile verificare i propri addebiti e i biglietti acquistati.

L’introduzione di questo nuovo servizio rappresenta un'autentica rivoluzione nel campo dei trasporti campani, perfettamente in linea con l'evoluzione digitale che negli ultimi anni ha trasformato le nostre città in chiave sempre più smart. I consumatori oggi, sempre più connessi e digitali, hanno maturato una sensibilità e un interesse maggiori verso le tecnologie innovative di pagamento, tanto da volerne beneficiare in qualsiasi momento della propria quotidianità, anche quello dell’acquisto titoli di viaggio.

Il progetto campano rappresenta un vero e proprio caso unico in Italia per estensione territoriale ed elevato numero di soggetti coinvolti: si tratta infatti del primo sistema operativo valido presso più aziende di trasporto pubblico e in presenza di un regime di integrazione tariffaria.

L’innovazione EMVsi inserisce nel più ampio processo di trasformazione digitale del Consorzio UnicoCampania che, in sinergia con la Regione Campania e con le Aziende del Trasporto Pubblico Locale aderenti alla sua compagine, tende a migliorare la qualità del servizio per i cittadini, facilitando il pagamento del biglietto, oltre a rappresentare un’importante levadi sviluppo per il territorio.

La prospettiva è quella di un Sistema Maas completo da collegare alle altre realtà cittadine/metropolitane e alla piattaforma nazionale prevista dal PNRR.

“Il Consorzio ha installato e sta installando, in questi giorni, i nuovi apparati che consentono agli utenti di appoggiare semplicemente la carta contactless per far scattare il tornello – spiega il Dott. Gaetano Ratto, Presidente del Consorzio UnicoCampania – In ogni stazione ci sarà il “pos” su cui utilizzare la carta bancaria, sia in entrata che in uscita. Facendo il cosiddetto Tap In e Tap out, infatti, il sistema calcolerà la tariffa più vantaggiosa per l’utente, in base ai suoi spostamenti. Ecco perché è indispensabile – e su questo richiamiamo l’attenzione dei viaggiatori - che la carta sia usata sempresia in entrata che in uscita dalle stazioni, affinché il calcolo della tariffa da applicare risulti corretto. I vantaggi per l’utenza, in termini di semplicità, sicurezza e velocità di accesso ai servizi saranno sotto gli occhi di tutti”.

“Dopo il successo riscontrato in importanti città a livello nazionale siamo entusiasti di estendere tap&go anche in Campania inaugurando una nuova modalità di utilizzo dei trasporti nella regione. Collaborazioni tra pubblico e privato, come quella presentata oggi con Consorzio UnicoCampania, sono fondamentali per trasformare le nostre città rendendole più efficienti, inclusive e attrattive per i visitatori e cittadini, oltre che smart. In qualità di player tecnologico vogliamo quindi porci come enabler della trasformazione, fornendo tutti gli strumenti e le strutture necessari per favorire la digitalizzazione e migliorare la quotidianità”,afferma Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard.

La partnership tecnologica del progetto, grazie alla quale Consorzio UnicoCampania effettuerà l'upgrade di tutti i tornelli dell'intera rete di trasporti regionale, vede il coinvolgimento di Mastercard, azienda leader nel settore dei pagamenti globali, la cui expertise tecnologica ha consentito di sviluppare il miglior prodotto-canale di vendita EMV Transit, in linea con gli standard internazionali. Mastercard sarà anche protagonista con Consorzio UnicoCampania, per i prossimi 18 mesi, della campagna di lancio del prodotto che coinvolgerà tutta la rete della metropolitana e altri media omnicanale della realtà del trasporto pubblico campano.

Mastercard, già partner delle principali città nel mondo per la diffusione dei pagamenti contactless nella rete di trasporti cittadini, rinnova ancora una volta il suo impegno con l'obiettivo di creare tecnologie sempre più innovative che offrano ai consumatori non solo esperienze nuove ed uniche, ma anche soluzioni per semplificare la loro vita quotidiana.

Si uniscono come partner di comunicazione insieme a Mastercard in questo ambizioso progetto anche PostePay e SSC Napoli. PostePay supporterà il lancio con un piano di comunicazione nei 18 mesi successivi al lancio, che contribuirà a dare visibilità all’iniziativa e supportare anche la sensibilizzazione dei consumatori sui vantaggi dell’utilizzo delle carte contactless per il trasporto pubblico nella regione.

SSC Napoli sarà protagonista della campagna di Mastercard dedicata al progetto tap&go attraverso i suoi canali digitali e di comunicazione con la partecipazione dei suoi talenti sportivi, che saranno testimonial di speciali iniziative di comunicazione.

“Come PostePay siamo orgogliosi di essere parte di questo progetto e riteniamo che sia assolutamente in linea con l’ambizione di Poste Italiane di supportare l’evoluzione digitale dei cittadini, facendo leva anche su strumenti di pagamento innovativi come abilitatori di un ecosistema più ampio di prodotti e servizi. Il trasporto locale rappresenta un esempio di quanto stiamo facendo già da qualche anno”, ha commentato Marco Siracusano, AD di Postepay Spa. “Il Gruppo Poste Italiane, grazie alla capillarità della rete degli uffici postali ea quasi 3 milioni di carte Postepay emesse in Campania, ha una posizione unica per raggiungere tutti i cittadini campani, compresi quelli dei piccoli centri, e contribuire al successo dell’iniziativa regionale”.

“Questa partnership con Mastercard è per noi del Calcio Napoli, particolarmente significativa, perché fin dall’inizio, da quando ho rilevato la società dal fallimento ricreandola da zero, ho sempre fatto dell’innovazione, anche tecnologica, il mio mantra. Complimenti a Mastercard, ma anche alle istituzioni locali per il coraggio che hanno dimostrato nell’approntare questa rivoluzione. Le idee geniali restano idee se non c’è coraggio nel provare a realizzarle, anche rischiando. Ma sono certo che Napoli e la Campania siano pronte per un vero rinascimento culturale e imprenditoriale”, ha dichiarato Aurelio De Laurentiis, Presidente di SSC Napoli.

Partner tecnici del progetto sono anche SIA, nel ruolo di Gestore Terminali e del sistema contactless e Intesa Sanpaolo, acquirer della piattaforma tap&go.

Per maggori informazioni sul servizio consultare il sito www.unicocampania.it

