Napoli, Ounas torna a sorridere: il suo messaggio

"See you tomorrow", "Ci vediamo domani": con questa didascalia Adam Ounas ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram le cui foto lo ritraggono una in allenamento e due all'interno dello stadio del Legia Varsavia, prossimo avversario del Napoli in Europa League, in compagnia di un sorridente Dries Mertens.

Allenamento Napoli Ounas

Ounas torna tra i convocati: in campo dopo più di un mese

Fino a questo momento, Adam Ounas ha collezionato solo 5 presenze ma nessuna da titolare; l'ultima volta in campo risale ad uno spezzone di appena otto minuti durante la sconfitta (l'unica in stagione) contro lo Spartak Mosca, il 30 settembre. Al rientro dall'infortunio, domani Luciano Spalletti potrebbe pensare di fargli riassaggiare il campo per qualche minuto, dopo un'assenza lunga più di un mese.