Alla radio ufficiale non hanno dubbi: "Spalletti lo farà domani"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del Napoli nel corso di Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La clamorosa sconfitta in Conference League non è una buona notizia per il Napoli perché mi aspetto una viglia di rivalsa della Roma".

"Bisogna fare attenzione alla partita di domani, anche le voci di uno spogliatoio spaccato possono essere una trappola per il Napoli. Però vi assicuro che Spalletti ha una voglia matta di andare a Roma per fare un figurone. Quella contro Roma e Lazio non è una partita come tutte le altre per Spalletti e De Laurentiis e neanche per i tifosi".

"La favorita per lo scudetto resta l’Inter, il Napoli in questo momento sta avendo il ruolo del disturbatore".