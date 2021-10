MAGLIA HALLOWEEN NAPOLI - Una novità assoluta quella che il Napoli propone ai suoi tifosi, una maglia speciale in occasione di Halloween, festività che cade ogni anno il 31 ottobre.

I tifosi sono in attesa di conoscere prezzi e modalità d'acquisto della nuova pelle che ha deciso di indossare il Napoli.

Maglia Halloween per Napoli - Torino

Domani i tifosi potranno vedere dal vivo la nuova maglia ideata da Armani a tema Halloween. Questa mattina è infatti arrivata la conferma sulla notizia. Il Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha prima ufficializzato la nuova maglia e ha poi svelato la data in cui verrà indossata dalla squadra:

"EA7 firma la nuova maglia che i giocatori del Napoli indosseranno domani sera in occasione della partita di campionato che vedrà la squadra partenopea impegnata contro il Torino. La stessa maglia sarà indossata anche per l’incontro Napoli-Bologna in calendario il 28 ottobre.

Per la prima volta nella storia, una squadra di calcio indosserà una divisa ufficiale di gara alternativa, con una grafica pensata apposta per la festa di Halloween, ma che potrà essere adottata in altri momenti della stagione. La maglia ha uno sfondo nero ed è ricoperta da una ragnatela bianca che rievoca il mondo dei supereroi.

Maglia Halloween Napoli

Dove comprare la maglia di Halloween del Napoli

Per gli amanti delle collezioni, è opportuno sapere che il kit sarà disponibile in edizione limitata, verranno infatti rilasciati solo 1926 esemplari (numero significativo in omaggio dell'anno di fondazione del Napoli).

Sarà possibile acquistare la nuova maglia di Halloween del Napoli sul Web Store SSC Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store SSC Napoli ed in una selezionata rete di rivenditori di prodotti ufficiali.

I prezzi della maglia

Non sono stati ancora resi noti i prezzi della nuova divisa del Napoli, molto probabilmente si saprà di più nella giornata di domani, probabile che il Napoli rilascerà un comunicato al termine del match contro il Torino, dopo aver sfoggiato per la prima volta la nuova divisa.

La maglia a tema Halloween verrà inoltre riproposta anche nel match contro il Bologna in programma il 28 ottobre al Diego Armando Maradona.