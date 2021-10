Addio Pogba, il Manchester United punta il centrocampista del Napoli

Il Manchester United potrebbe salutare Paul Pogba a fine stagione. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza nel 2022 e difficilmente troverà l'accordo per il rinnovo. Sul 'Polpo' ci sono tutte le big europee e Mino Raiola sta cercando la miglior soluzione per il suo futuro. Il Manchester United pensa a Fabian Ruiz per sostituire Pogba.

Il nome di Fabian Ruiz fa gola al Manchester United. Il centrocampista spagnolo del Napoli si sta dimostrando uno dei migliori della rosa azzurra ma anche della Serie A in questo inizio di stagione. L'ex Betis ha attirato, da tempo, gli occhi delle big europee e la prossima estate potrebbe essere uno dei sacrifici di De Laurentiis. Fabian ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ha ancora discusso di rinnovo con il Napoli. Il patron azzurro, però, chiede almeno 60 milioni per cedere il classe '96.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, il Manchester United sta valutando l'innesto di Fabian per sostituire Pogba. Nella lista dei Red Devils ci sono anche Declan Rica, Franck Kessié e Kalvin Philipps.