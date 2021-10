"La rivelazione della Serie A gioca nel Napoli": non è Osimhen

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco quanto dichiarato:

FOTO IMAGO

"Vorrei fare i complimenti a Giuntoli per Anguissa, che mi sta stupendo, un po' come avvenne con Fabian Ruiz qualche anno fa. E' la mia rivelazione del campionato finora. Non potevo immaginare che il Napoli potesse fare affidamento su un calciatore così bravo e forte. Complimenti dunque alla dirigenza, alla società e soprattutto all'allenatore".