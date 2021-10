Cinquanta presenze con la Nazionale per Insigne: superato un ex campione del Napoli

L'Italia è uscita sconfitta dal match con la Spagna, valido per la semifinale di UEFA Nations League. Dopo un filotto di 37 gare consecutive senza sconfitta, i ragazzi di Mancini si sono dovuti arrendere alle Furie Rosse, capaci di vincere 2-1 grazie alla doppietta di Ferran Torres arrivata nei primi 45 minuti.

Presenze Insigne Nazionale

Nel match di ieri, ha giocato anche Lorenzo Insigne. Il numero 10 della Naizonale ha giocato, per un tratto di gara, anche nella posizione di falso nove, vista l'assenza di Immobile e Belotti. Il capitano del Napoli, però, non ha trovato un'eccellente prestazione, sprecando anche un'occasione d'oro nel primo tempo, ed è stato sostituito al 58' per far entrare Moise Kean.

Nonostante la brutta prestazione, Insigne ieri sera ha potuto "festeggiare" un'importante traguardo: con la Spagna, infatti, il classe '91 ha raggiunto le cinquanta presenze con la maglia ella Nazionale italiana. Nella classifica generale di presenze, Insigne ha superato Bobo Vieri e l'ex campione del Napoli, Ciro Ferrara. Raggiunto invece Fulvio Collovati, campione del mondo con l'Italia nel 1982.