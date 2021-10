Fiorentina, comunicato ufficiale contro i cori razzisti

Il Napoli ha espugnato il Franchi di Firenze battendo in rimonta la Fiorentina grazie alle reti di Lozano e Rrahmani. Gli azzurri sono ora in testa alla classifica a punteggio pieno dopo sette partite. Un episodio extra calcistico però ha vanificato la gioia della vittoria.

Koulibaly infatti ha subito, nel corso della gara, pesanti insulti razzisti da parte di alcuni tifosi viola. Epiteti vergognosi e offensivi hanno colpito il difensore azzurro, supportato però da tutti i compagni e dalla società. La Fiorentina, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha chiesto scusa a Koulibaly e alla SSC Napoli. Di seguito il comunicato.

FOTO IMAGO

La Fiorentina esprime la più ferma e dura condanna per gli episodi di razzismo avvenuti ieri nel corso della partita contro il Napoli. Il Direttore Generale Barone, già nel post gara, ci ha tenuto a scusarsi personalmente a nome della Società con il club ospite e con i calciatori vittime di cori vergognosi e intollerabili. Il Club viola ha già messo a disposizione della questura tutte le immagini video e tutti gli strumenti in proprio possesso perché vengano individuati i colpevoli di questi inqualificabili cori. Una volta identificati dalle Istituzioni preposte i colpevoli di questo grave gesto, sarà cura della stessa Fiorentina proibire loro l’accesso allo stadio, auspicandosi medesimo impegno da parte di tutte le Società, così come l’applicazione delle regole che devono essere sempre uguali per tutti.

Siamo rimasti sorpresi, infatti, che in situazioni come Atalanta Fiorentina non ci sia stata la medesima tempestività e attenzione su quanto di altrettanto vergognoso stava accadendo nei confronti di un giocatore viola. Il Presidente Commisso e tutta ACF Fiorentina lottano e si impegnano da tempo sul fronte della lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione e non possono che accogliere con amarezza episodi in cui l’ignoranza e la stupidità di qualcuno mettono in imbarazzo e discussione non solo la serietà della Società gigliata, ma anche di tutta Firenze, una città che nella multiculturalità e nell’integrazione ha alcune delle sue basi più solide.