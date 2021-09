Cagliari, Mazzarri: "Il Napoli non ha fatto grandi occasioni, ci sono stati passi in vanti"

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha parlato nel corso della conferenza stampa dopo la sconfitta con il Napoli, sua ex squadra. Queste le sue parole:

"Non mi sembra che sia stata una brutta partita e in campo non ci è stato solo il Napoli. Rispetto all'ultimo match abbiamo fatto passi in avanti e siamo stati solidi, abbiamo giocato stretti come l'abbiamo preparata. Il Napoli quanti tiri ha fatto oltre al gol? Non ricordo quanti ne abbiano fatti ed è strano visto che loro sono una macchina da guerra. Non ho visto da parte loro grandi occasioni, quindi sono contento della compattezza della squadra".

"Napoli? Sono i primi in classifica e in questo momento mettono sotto tutti. Oggi si poteva fare di più, forse si poteva fare qualcosina di meglio in attacco ma va bene così".

"Cagliari? Da quando sono arrivato ho osservato bene, ora i calciatori devono assorbire i miei principi di gioco con qualche innovazione. Io scelgo sempre il modulo migliore ed i calciatori migliori. Ho detto di non guardare la classifica ai miei calciatori".

Ha, poi, concluso: "Oggi bisognava capire che si giocava contro il Napoli. Con l'Empoli non abbiamo giocato bene e ci sta che abbiamo meritato la sconfitta. Contro il Napoli, che è la migliore squadra del campionato ed ha ammazzato tutti finora, ho visto passi in avanti".