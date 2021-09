Apertura degli stadi: richiesta del presidente Dal Pino al governo che può cambiare tutto

Il presidente della Lega Serie A e vice presidente vicario della Figc, Paolo Dal Pino, ha parlato della richiesta di riaprire al 100% gli stadi a Rai Gr Parlamento. Di seguito le sue parole:

"Vorremmo che la nostra e unica richiesta venisse presa in considerazione dal Governo: tornare a riempire gli stadi. I club non possono più reggere una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai club esteri e di svantaggio economico con tutti gli impegni presi per tenere le squadre al vertice. È iniziato un Campionato affascinante e, come lo scorso anno, vedremo una lotta fino all'ultimo minuto per le diverse posizioni della classifica. Dispiace vedere questo inizio solo al 50% del pubblico e non al 100% come si è visto in Inghilterra, che oggi è purtroppo il mercato di riferimento, o anche in Francia. Va valutato positivamente ogni passo in avanti, per cui ringrazio i parlamentari che hanno agito in questa direzione. È ovvio che è preferibile il 75% del 50%, ma non si capisce il perché non si possa tornare al 100% con il green pass, controlli e procedure messe in piedi dal nostro mondo".