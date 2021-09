Juventus in grande difficoltà: il gesto di Agnelli

Alberga grande preoccupazione in casa Juventus dopo la brutta partenza in campionato che vede ora i bianconeri, dopo due sfide, ad un solo punto in classifica.

Pochi convocati in vista della trasferta di Napoli, pochi punti e pochi arruolabili causa nazionale ed infortunio; ecco che quindi, Andrea Agnelli, comprende il momento di difficoltà dei suoi e dà un segnale di vicinanza all'ambiente.

Il gesto

La comitiva bianconera guadagna un elemento di spicco: torna in trasferta anche il presidente, Andrea Agnelli. A muovere il numero uno della Juventus è la voglia di far sentire vicinanza a giocatori e piazza in un momento così delicato.