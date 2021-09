Spalletti su Ospina: "Ha dimostrato di essere un professionista straordinario, spingendo più di quanto non stesse già facendo"

Il rientro di David Ospina contro la Juventus è uno degli argomenti più discussi di questi giorni di vigilia in casa Napoli. Proprio a proposito del portiere colombiano, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"A proposito di Ospina, devo sottolineare che, pur non giocando le prime partite, ha confermato di essere un professionista straordinario perché in allenamento ha spinto ancora di più sull’acceleratore di quanto non stesse già facendo".