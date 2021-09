Manzo: "Spalletti poetico, Napoli non tiferà mai Juventus. Il mister ha già ottenuto una vittoria con la società"

Il direttore di Spazio Napoli Antonio Manzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Teleclub Italia, nel corso della puntata odierna di Club Napoli All News. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il mister l’ho visto filosofico, come al solito. Ha dato delle perle di saggezza una dopo l’altra ma, in particolare quella alla fine, ossia che la città di Napoli non tiferà mai Juventus, farà molto rumore. È stato molto poetico”.

“Sembra finalmente di tornare al vero calcio. Spalletti è contento che non siano stati ceduti i top player e questa è una sua vittoria”.

“Anguissa è piaciuto tantissimo a Spalletti, si è fatto subito voler bene per la mentalità e la voglia di fare. Potrebbe essere un centrocampo a due con Fabian Ruiz, ma tutto gira intorno alle condizioni di Zielinski. Spalletti vuole migliorare proprio in quella zona di campo a causa della mancanza di equilibrio che si è vista negli ultimi anni”.