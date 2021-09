Luciano Moggi è apparso sicuro: "Vi dico la mia su Napoli-Juve"

Le frasi pronunciate da Luciano Moggi, ex dirigente sia di Napoli che della Juventus, in una breve intervista per TuttoMercatoWeb.com, simboleggiano un momento di crisi per la squadra di Allegri, prossimo avversario di Spalletti e ragazzi nel match di cartello della terza giornata di Serie A. "Mentre prima la Juventus andava a Napoli con la voglia di vincere, adesso deve andare col pensiero di non perdere”.

"In questo momento la squadra ha voglia di riorganizzarsi con i giovani di qualità. Ci vorrà qualche anno. Tra una stagione o due la Juve tornerà competitiva. Quando hai già in casa Chiesa, Kulusevski o Locatelli puoi contare su di loro in modo importante".