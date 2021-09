Renica critico: "Cinquanta euro una curva è un invito a stare a casa"

Napoli e Juventus si sfideranno sabato 11 settembre allo Stadio Maradona per la terza giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si affronteranno in un big match classico del campionato italiano. Tante incertezze per entrambe le squadre, a partire dal caso Osimhen e finendo con le convocazioni in nazionale dei calciatori sudamericani.

Ha fatto discutere in casa Napoli anche il prezzo dei biglietti per accedere allo stadio. A tal proposito ha detto la sua anche Alessandro Renica, ex calciatore azzurro, con un post su Facebook. Renica si è schierato apertamente contro la società, criticando in particolare il prezzo dei biglietti in curva. Di seguito le parole di Renica.

"Il prezzo di 50 euro per una curva è un invito ai tifosi di guardarsela a casa la partita, in tv... politica sbagliata, per non dire peggio".