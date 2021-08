Sta per cominciare la prima avventura europea per il Napoli di Spalletti. Dopo il buon avvio in campionato contro il Venezia, ora è tempo di scaldare i motori per l'esordio in UEFA Europa League 2021/2022. Alle ore 12:00 della giornata di domani 27 agosto si terrà il sorteggio della fase a gironi nella sede UEFA di Nyon. Solo allora gli azzurri conosceranno i propri avversari, ma alla fine delle partite di qualificazione di stasera, è già possibile fare delle previsioni. Sorteggio Europa League

LE NOVITÀ DEL REGOLAMENTO

L'edizione della UEFA Europa League di quest'anno presenta diverse novità rispetto al passato. Innanzitutto, il numero totale delle squadre partecipanti è stato ridotto da 48 a 32. La diminuzione è dovuta soprattutto alla nascita della "terza" competizione europea, la UEFA Conference League, che impegnerà ulteriori squadre su palcoscenici internazionali.

Di conseguenza, la fase a gironi della UEFA Europa League si articolerà in soli 8 gironi, a differenza dei canonici 12. In ogni singolo girone verranno sorteggiate 4 squadre, come da tradizione. A partire da quest'anno, però, soltanto la vincitrice di ogni gruppo accederà direttamente agli ottavi di finale. Le seconde classificate, invece, dovranno affrontare gli spareggi contro le 8 terze provenienti dai gruppi di Champions League.

Sarà quindi fondamentale superare il girone da primi in classifica e accedere direttamente tra le migliori 16 per evitare di giocare una partita in più e rischiare l'eliminazione.

In più, la terza classificata del girone di Europa League avrà la possibilità di giocare gli spareggi di Conference League contro le seconde della nuova competizione europea.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: LE FASCE DELLA FASE A GIRONI

Napoli e Lazio saranno le uniche due squadre italiane della fase a gironi della UEFA Europa League 2021/2022. Entrambe saranno teste di serie e avranno di conseguenza la possibilità di rivestire il ruolo di protagoniste nei rispettivi gironi. Di seguito il quadro delle fasce alla vigilia del sorteggio:

1^ FASCIA

NAPOLI (Italia)

Lazio (Italia)

Lione (Francia)

Monaco (Francia)

Bayern Leverkusen (Germania)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Olympiacos (Grecia)

Braga (Portogallo)

2^ FASCIA

Leicester (Inghilterra)

Lokomotiv Mosca (Russia)

Rangers (Scozia)

Celtic (Scozia)

Genk (Belgio)

Eintracht Francoforte (Germania)

Stella Rossa (Serbia)

PSV (Olanda)

3^ FASCIA

West Ham (Inghilterra)

Real Sociedad (Spagna)

Real Betis (Spagna)

Fenerbahce (Turchia)

Spartak Mosca (Russia)

Sparta Praga (Rep. Ceca)

Ludogorets (Bulgaria)

Marsiglia (Francia)

4^ FASCIA

Midtjylland (Danimarca)

Brondby (Danimarca)

Ferencvaros (Ungheria)

Galatasaray (Turchia)

Sturm Graz (Austria)

Rapid Vienna (Austria)

Omonia (Cipro) o Anversa (Belgio)

Legia Varsavia (Polonia)

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: IL CALENDARIO DELLA FASE A GIRONI

La fase a gironi della UEFA Europa League 2021/2022 si aprirà il 16 settembre e finirà il 9 dicembre. La finale del torneo, invece, è prevista per il 18 maggio 2022 allo Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia, in Spagna. Di seguito le date delle partite della prima fase:

1^ giornata: 16 settembre

2^ giornata: 30 settembre

3^ giornata: 21 ottobre

4^ giornata: 4 novembre

5^ giornata: 25 novembre

6^ giornata: 9 dicembre

DOVE SEGUIRE IL SORTEGGIO

Il sorteggio della fase a gironi della UEFA Europa League 2021/2022 sarà visibile in tv su Sky Sport 24 al canale 200 del satellite e su Sky Sport Football, canale 203 del satellite, a partire dalle ore 12:00 di domani 27 agosto. Gli abbonati a Sky potranno seguire il sorteggio dell'Europa League attraverso Sky Go, scaricando l'app su tablet e smartphone oppure acquistando uno dei pacchettiu NOW. Sul sito ufficiale della UEFA, invece, sarà disponibile in lingua inglese.