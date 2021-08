Serie A, si riparte! Dove vedere le partite di oggi

Oggi, sabato 21 agosto, inizierà la Serie A 21/22.

La prima partita vedrà protagonista l'Inter Campione d'Italia, che affronterà il Genoa di Ballardini al Giuseppe Meazza in San Siro, il calcio d'inizio è previsto per le 18:30. Il match sarà visibile solo su DAZN.

Anche Verona-Sassuolo si disputerà alle 18:30, sarà visibile in esclusiva su DAZN. La partita è molto interessante, in quanto ambedue le squadre, autrici di un ottimo campionato nella passata stagione, hanno perso pedine chiave e cambiato allenatore, quindi bisognerà comprendere come si presentano all'inizio di questo campionato.

Le due gare delle 20:45 sono Empoli-Lazio e Torino-Atalanta.

La prima sarà visibile sia su DAZN sia su Sky Calcio, con l'Empoli che proverà l'impresa di strappare subito punti alla più quotata Lazio, allenata dal grande ex, Maurizio Sarri.

La seconda sarà in esclusiva su DAZN, Torino-Atalanta promette scintille. Juric vuole subito far capire che quest'anno il Torino non lotterà per la retrocessione, e deve farlo proprio contro un allenatore a cui non ha mai negato complimenti, Gasperini. L'Atalanta viene da un momento non facile, dalla questione Gomez all'infortunio di Zapata; Romero e Gollini sono stati sostituiti da Demiral e Musso.

Tutto pronto per l'inizio di questa stagione calcistica, buona Serie A a tutti gli amanti del calcio!