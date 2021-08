Trovato il sostituto di Insigne, Giuntoli punta il gioiello del Bologna

La questione Lorenzo Insigne continua a tenere banco per il calciomercato del Napoli. Il capitano azzurro non ha ancora trovato l'accordo per rinnovare il contratto con il Napoli; allo stesso tempo non c'è però la minima intenzione di abbandonare la causa azzurra. Questo conflitto d'interessi potrebbe portare ad epiloghi inaspettati ed incredibili per i tifosi.

Nel caso in cui Insigne andasse via da Napoli gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati. Proprio per questo motivo Giuntoli continua a monitorare tanti profili per non rimpiangere il capitano. Uno di questi, su cui gli azzurri sembrano puntare fortemente, è Skov Olsen del Bologna.

Il danese, che ha giocato un buon Europeo, potrebbe essere l'uomo giusto per il Napoli. Mancino, classe 1999, nasce come ala destra ma si destreggia bene anche sul versante sinistro del campo. In forza al Bologna dal 2019 ha mostrato in Serie A tutte le sue qualità e parrebbe aver stregato Giuntoli.