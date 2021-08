Non solo Emerson Palmieri: un altro giocatore in Inghilterra è nel mirino del Napoli

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Napoli starebbe guardando in Inghilterra non solo per Emerson Palmieri, ma anche per quanto riguarda il centrocampista.

L'obiettivo numero uno sembrerebbe essere Sander Berge, centrocampista norvegese dello Sheffield United. Le Blades sono retrocesse in Championship e dunque si trovano costrette a cedere il pesante investimento fatto nel gennaio 2020: 20 milioni di euro.