Problemi per Ounas, l'algerino sostituito da Spalletti

Problemi anche in casa Napoli dopo l'infortunio di Coman nel Bayern Monaco. Adam Ounas infatti è stato sostituito per un problema fisico. L'algerino è stato trasportato da due collaboratori dato che non è stato in grado di poggiare il piede sul terreno di gioco.

Al suo posto è entrato Zinedine Machach che si è poi reso subito protagonista con il gol dello 0-3. Le condizioni di Ounas verranno aggiornate nelle prossime ore.