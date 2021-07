Green Pass e riapertura degli stadi al 75%, ADL chiede il rinvio dell'inizio del campionato: la reazione degli altri presidenti

In Lega Calcio in questi giorni si discute dell'uso del Green Pass per accedere negli stadi, ma soprattutto dell'apertura degli impianti fino al 75% della capienza.

Nell'Assemblea di lunedì, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si è registrata una forte proposta del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ma la sua idea di una serrata che avrebbe ritardato l'inizio della A non ha finora trovato consensi.