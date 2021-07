DOVE VEDERE BAYERN MONACO NAPOLI - Dopo la fine del ritiro di Dimaro gli uomini guidati da Luciano Spalletti si preparano alla terza uscita stagionale: ad attenderli a Monaco di Baviera ci sarà la squadra campione di Germania, il Bayern Monaco impegnato anch'esso nella preparazione al prossimo campionato di Bundesliga. Il match si disputerà nel palcoscenico dell'Allianz Arena sabato 31 luglio alle ore 16:30.

Bayern Monaco Napoli dove vedere il match

Cambia l'avversario e cresce il livello di difficoltà, a differenza dei match precedenti la prestigiosa sfida tra Bayern Monaco e Napoli sarà trasmessa in pay-per-view. La gara sarà infatti trasmessa a pagamento sui canali di Sky Primafila al costo di 9.99€ (iva inclusa).

Audi football summit: cos'è

La partita si disputerà nello spettacolo offerto dall'Audi football summit: torneo organizzato dal Bayern Monaco che si disputa con cadenza biennale all'Allianz Arena.

Nelle ultime 3 edizioni il Napoli ha partecipato per ben 2 volte: nel 2017 gli azzurri si sono classificati al terzo posto sfidando Bayern Monaco, Liverpool e Atletico Madrid.

Cosa ci dirà il match

Dopo due amichevoli tranquille e con un avversario nettamente inferiore alla rosa azzurra, i partenopei tornano nella dimensione europea sbarcando in Germania. Sarà in primis una sfida utile ad inserire minuti nelle gambe dei giocatori, ma anche una prova più difficoltosa e stimolante per gli uomini allenati da mister Spalletti.

Con il potenziale rientro degli ultimi "europei", il tecnico toscano potrebbe provare ulteriori schemi ed organizzazioni sia difensive che offensive. Vedremo se ci sarà la conferma del 4-2-3-1 o se ci saranno cambiamenti.

A meno di 3 settimane dall'inizio del campionato questo match potrà dare qualche risposta in più su quello che sarà il prossimo Napoli. Con un avversario sulla carta superiore l'appeal potrebbe aumentare e anche gli stimoli in vista degli impegni ufficiali della prossima Serie A.