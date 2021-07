Il giornalista contro un azzurro: "Non sa fare niente!"

Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione "Tutti in ritiro".

Ecco quanto evidenziato:

"Ho parlato con l’agente di Elmas e gli ho chiesto quale fosse il ruolo del suo assistito, dato che a Napoli non sappiamo ancora qual è il vero ruolo di Elmas, mi ha risposto che lui si trova bene nel ruolo di mezz'ala.

Partiamo dal presupposto che gli agenti sono una schifezza e siamo tutti d’accordo, ma a chi dobbiamo chiedere in che ruolo gioca sto ragazzo. A Napoli Elmas è sostituibile, ha qualità non è scarso ma al Napoli non serve. Non ha cambio di passo nell’uno contro uno non sa fare niente. A questo punto mi tengo Ounas che è un giocatore fatto e che può spaccare le partite".