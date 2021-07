Scontro ADL-De Magistris sull'inaugurazione del Maradona: la situazione

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, apre allo scontro Aurelio De Laurentiis-Luigi De Magistris per l'inaugurazione dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Da una parte c'è la Giunta del primo cittadino che vorrebbe l'avvenimento subito, dall'altra parte c'è il patron azzurro che impugna una Convenzione che prevede che l'amministrazione di Napoli può disporre di tutta la settimana per l'impianto ma non del manto erboso.

La cura e le spese di quest'ultimo, infatti, sono alla stregua del Napoli che non ha alcuna intenzione di cedere la sua posizione e nega qualsiasi collaborazione. Per non parlare delle tempistiche alquanto avventate.