Hysaj criticato dai tifosi laziali, l'agente: "È stato un equivoco, solo un gruppo di tifosi ha reagito male"

In onda a Radio Marte, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di alcuni calciatori del Napoli e dell'ex Elseid Hysaj. Il terzino albanese, arrivato alla corte di Sarri nel Lazio, è stato protagonista di un equivoco con i nuovi tifosi. Si è reso protagonista di un video in cui cantava 'Bella ciao', canto popolare italiano, e alcuni tifosi della Lazio non l'hanno presa bene.

L'agente è intervenuto sull'accaduto: "C'è stato un equivoco sotto tutti i punti di vista. Lui ha cantato la canzone perché faceva parte di una serie tv, non conosceva il significato della canzone e l'ha cantata in buona fede. Un gruppo di tifosi ha avuto una brutta reazione, ma ha anche ricevuto tanta solidarietà da tutti i tifosi della Lazio che hanno esposto striscioni a favore.

Come ha trovato Sarri? Entusiasta, ha trovato una predisposizione dei calciatori ad apprendere i suoi metodi. Sono convinto che la Lazio farà un grandissimo campionato, come il Napoli".