UFFICIALE - Buone notizie per il Napoli: l'esito dei tamponi

Nel corso della giornata di ieri, in vista della prossima partenza per Dimaro, tutto il gruppo squadra ha effettuato i tamponi molecolari per il Covid. La risposta oggi dà buone notizie agli azzurri: tutti negativi e quindi pronti a partire per il ritiro. L'ha comunicato la stessa società azzurra sui social. Di seguito il Tweet.

