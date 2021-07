Il rinnovo di Insigne in stallo: le importanti richieste economiche del capitano verranno valutate dopo l'Europeo

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è ancora in stallo. Dopo le prove eccellenti dell'ultima stagione e di questo Europeo, gli estimatori del capitano azzurro aumentano, e il Napoli rischia di perderlo. Secondo l'edizione odierna de "La Repubblica", Insigne si aspetta un importante ritocco, almeno di un milione sui 4.5 che guadagna. stagione.

Mosse e contromosse

L'incontro tra le parti non avverrà prima della fine del percorso dell'Italia all'Europeo, che giocherà la semifinale contro la Spagna mercoledì 7 luglio. Se le due parti non sollecitano un incontro - secondo La Repubblica - è dovuto a varie ipotesi, come la difficoltà di trovare un accordo economico comune o l'interesse di un grande club come il Barcellona che può esercitare sul capitano grande fascino. Sarà importante anche il parere di Spalletti, che giovedì 8 luglio terrà la sua conferenza stampa di presentazione.