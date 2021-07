De Laurentiis incredulo per il pareggio contro il Verona: si chiede ancora come sia potuto succedere

Napoli-Verona 1-1 è la fotografia della stagione altalenante vissuta dagli azzurri. Un inizio magico, poi il crollo fisico e mentale; una risalita che sembrava impossibile, il traguardo ad un passo ma solo sfiorato. La delusione per i tifosi e per l'ambiente è ancora enorme: la Champions League era a distanza di una vittoria che gli azzurri non hanno raggiunto.

Nell'edizione odierna la Gazzetta dello Sport si concentra anche sulla reazione del presidente Aurelio De Laurentiis. Stando a quanto riportato dal quotidiano lo stesso patron azzurro è rimasto fortemente deluso da quell'ultima sfida. Tutti, ADL compreso, si aspettavano la vittoria e l'accesso alla massima competizione europea.

Secondo la rosea ancora oggi De Laurentiis si chiede come sia stato possibile non vincere quella gara. Per la Gazzetta ADL sta lì a domandarsi come sia potuta accadere una cosa del genere. Ma ora è tempo di nuova stagione: la conferenza stampa di ieri ne ha aperto le porte, cercando di esorcizzare i fantasmi di quella che si è appena conclusa.