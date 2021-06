I temi della conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis

Un albergo nel cuore di Roma è la sede della conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis che si terrà oggi intorno alle ore 15. Stando a quanto è possibile evidenziare dal quotidiano Repubblica, i temi della conferenza saranno molteplici.

Innanzitutto, commenterà la scelta di affidarsi al nuovo tecnico, Luciano Spalletti; annuncerà poi di seguito alcune novità commerciali come quella del Training Center che da domani prenderà il nome della Konami, colosso dei videogiochi.

Per quanto concerne i nuovi kit, invece, il Napoli ha chiuso la collaborazione con Robe di Kappa e, non legandosi a nessun altro brand, ha coronato il proposito di creare il proprio marchio. Sono questi i temi che ci si aspetta di toccare in conferenza mentre si attendono anche dettagli sulle amichevoli internazionali.