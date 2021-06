Pedullà: “Napoli fermo, i nomi accostati sono campati in aria”

Su Sportitalia è intervenuto, come di consueto, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, che ha fatto chiarezza sul momento del calciomercato del Napoli.

“Non è una sorpresa che il Napoli sia fermo sul mercato. Sostanzialmente tutti i nomi accostati al Napoli sono campati per aria. Prima di pensare alle entrate, bisogna risolvere tre situazioni: Koulibaly, Fabián Ruiz e Insigne.

La pista che porta Insigne alla Lazio per il momento non esiste: è solamente una suggestione perché nei biancocelesti ci sono Sarri e Immobile. Se il Napoli non dovesse rinnovargli il contratto (il capitano chiede cinque milioni a stagione) le richieste non potrebbero essere più di tanto elevate. De Laurentiis non potrà pretendere più di 30 milioni per Insigne che, lo ricordiamo, va in scadenza a giugno 2022.”