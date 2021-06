Sconcerti: “Rivedo nell’Italia alcune caratteristiche del Napoli. Nessuno gioca così veloce per ora”

Mario Sconcerti, giornalista e direttore, è intervenuto durante la trasmissione ‘Radio Gol’ su Radio Kiss Kiss, parlando della Nazionale italiana, paragonandola al Napoli, soprattutto di Sarri. Due perni infatti di quel Napoli, Insigne e Jorginho, sono titolari inamovibili nello scacchiere di Mancini. Queste le sue impressioni:

“Io rivedo in questa Nazionale alcune caratteristiche del Napoli. Il Napoli è sempre stato condannato a giocare bene, ad avere ritmo, a scambiarsi il pallone rapidamente, a due tocchi. La Nazionale di Mancini è la stessa cosa.

Se per caso ci fosse un calo atletico, un calo di tensione e si mettesse a rallentare il palleggio potrebbero esserci dei problemi. Spero che non accada. Nessuno gioca veloce come l’Italia per adesso”.