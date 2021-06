Euro 2020, Polonia sconfitta 2-1 dalla Slovacchia di Hamsik: Zielinski in campo 85′

Piotr Zielinski sconfitto nel debutto a Euro 2021. Il centrocampista del Napoli in campo nel match Polonia-Slovacchia terminato con il successo slovacco per 2-1 a San Pietroburgo per la prima giornata del Girone E.

Zielinski, che si è messo in luce per alcuni spunti interessanti, ha disputato 85 minuti. Stanislav Lobotka è rimasto in panchina nella formazione slovacca. L’ex capitano azzurro, Marek Hamsik, è invece rimasto in campo per tutto il match fornendo anche l’assist per la rete decisiva di Skriniar.