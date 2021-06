Insigne: “Mancini si aspetta di più? Ha ragione posso dare di più!”

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni della RAI al termine di Turchia Italia. Ecco quanto evidenziato:

“Emozionante segnare alla prima, per lo più in casa e coi tifosi. Siamo partiti un po’ così così, poi ci siamo scrollati di dosso le paure e siamo riusciti a segnare tre gol. Mancini all’intervallo ci ha detto di stare tranquilli e stare concentrati sulla partita, senza pensare agli episodi (rigore non dato ndr)”.

“La forza di questa Italia è il gruppo, non ci sono titolari e chi va in campo fa sempre il massimo. Il mister si aspetta qualche gol in più da me? Ha ragione, posso fare di più, mi metto a disposizione cercando di creare occasioni anche se non segno, poi se arriva il goal tanto meglio. È stata una serata particolare, un anno e mezzo senza tifosi è stato emozionante, speriamo che in futuro possa venire più gente allo stadio”.