Ancelotti supera tutti, diventa il favorito per la panchina del Real Madrid: annuncio nelle prossime ore!

AGGIORNAMENTO – Nelle scorse ore era spuntata la voce, ma adesso siamo vicini alla chiusura dell’affare: Carlo Ancelotti torna al Real Madrid. È questa la bomba rilanciata da Marca e confermata da più fonti, sia in Spagna che in Italia.

L’ex tecnico del Napoli dovrebbe così lasciare il suo attuale incarico all’Everton per tornare alla casa blanca. Un vero e proprio colpo di scena che cambia anche gli senari del mercato internazionale. L’annuncio ufficiale è atteso già nelle prossime ore.

Il Real Madrid cerca un allenatore per la prossima stagione. Antonio Conte, Pochettino, Raúl González e Xabi Alonso sono i nomi che suonano accostati alla panchina dei Blancos per subentrare a Zinedine Zidane, ma non sono gli unici.

Dalla Spagna, come riporta Marca, riferiscono che Florentino Pérez sta valutando la possibilità di ingaggiare Carlo Ancelotti, attualmente all’Everton e che ha già guidato le merengues tra il 2013 e il 2015.