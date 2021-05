Conceição, tutto pronto: potrebbe firmare domani un biennale da 4 milioni a stagione

Tutto pare essere ormai deciso. Dopo mesi e mesi di continui annunci e smentite, trattative e flirt, addii e riavvicinamenti il Napoli pare aver scelto il suo prossimo allenatore. Sergio Conceição, ex centrocampista di Inter e Lazio, ha stregato De Laurentiis che ora vuole assicurarsene le prestazioni.

Secondo la Gazzetta dello Sport è tutto pronto, contratto compreso. Le cifre sarebbero 4 milioni di euro netti a stagione (5 lordi per il Napoli) per due stagioni. Conceiçao guadagnerebbe quasi il triplo rispetto a Gennaro Gattuso, che aveva un contratto di 1,4 milioni a stagione + bonus.

Il contratto con il Porto scadrà l’anno prossimo, ed ora la società sta facendo di tutto per trattenerlo. Nel caso in cui andasse tutto secondo i piani del Napoli, Conceição sarebbe a Roma già domani per la firma del contratto.