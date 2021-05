Zaccagni insultato sui social: “Se vieni a Napoli ti sputo in faccia”

Ha disputato una prestazione egregia contro il Napoli, che lo cerca insistentemente da tempo. Eppure Mattia Zaccagni è stato vittima di un odio social ingiustificato, così riportato dalla Gazzetta dello Sport:

Logico quindi che sotto il post Instagram che ritrae i giocatori dell’Hellas festeggiare nello spogliatoio dell’ex San Paolo appaiano numerosi commenti di ringraziamenti da parte dei tifosi bianconeri. Decisamente meno normale e sicuramente meno civili gli insulti di quelli partenopei al post di Zaccagni.

Si va dal “se vieni a Napoli l’anno prossimo ti sputo in faccia” a “E ora che avete fatto la partita della vita che c… te ne venuto (sic)? Pezzo di m….”. Mattia la prossima stagione dovrebbe passare al Napoli e in molti gettano benzina sul fuoco proprio per questo: “Va a ca.. statti a verona c….. non lottavi per un c…. e sei venuto a fare la partita della vita. Marcisci a verona che a napoli non ti vogliamo”. Purtroppo ormai non ci si sorprende più di nulla…