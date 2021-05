Kappa, video da brividi per il Napoli: “Grazie di tutto, per le paure superate e le emozioni vissute”

Un video da brividi quello che Kappa posta sul proprio canale Instagram, verosimilmente per dire addio al Napoli. A fine stagione le strade tra la squadra azzurra e il marchio torinese dovrebbe separarsi, con gli azzurri che stanno per intraprendere la strada dell'autoproduzione. Kappa scrive così sui social: È passato un po 'di tempo da quando ci siamo incontrati per la prima volta, ma è come se il tempo non fosse mai passato. Quando vai d'accordo con qualcuno, sembra tutto giusto. Noi lo sapevamo subito, di nuovo. E ora siamo ancora qui e vogliamo ringraziare per tutto ciò. Grazie per le paure che abbiamo superato, per le emozioni che abbiamo vissuto, grazie a coloro che ci sono sempre stati, e grazie a coloro che se ne sono andati ma saranno per sempre con noi. Grazie per i sogni che si sono avverati e per ogni prossimo sogno. Il tag finale alla SSC Napoli lascia pochi dubbi. https://www.instagram.com/p/CPLToOton74/

