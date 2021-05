Tournée del Napoli in Russia, nasce un’idea a cavallo dei due ritiri

La stagione sta per terminare, ma il Napoli già sta lavorando per programmare il futuro. I primi appuntamenti sono relativi alla preparazione del prossimo campionato: la novità del prossimo anno sarà rappresentata da ben due ritiri precampionato. Il primo si svolgerà a Dimaro, con date già ufficializzate e che vedranno gli azzurri in Val di Sole dal 15 al 25 luglio. La seconda parte della preparazione si svolgerà a Castel di Sangro, con date ipotizzate (si parla di 3-4 agosto fino al 12-13 agosto) ma ancora da ufficializzare. Una vera novità per tutti i tifosi che, qualora dovesse essere confermato lo stop alle restrizioni, avrebbero la possibilità di scegliere la sede del ritiro preferita per seguire la propria squadra del cuore.

Tournée Napoli Russia, l’idea del club per il precampionato

Ma le novità potrebbero non essere finite qui. Infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di SpazioNapoli, in quei giorni a cavallo tra i due ritiri, il club avrebbe intenzione di organizzare una tournée all’estero in modo da far entrare nella miglior forma possibile prima dell’inizio del nuovo campionato.

Dove? L’idea del club sarebbe quella di organizzare una tournée in Russia. In passato gli azzurri avevano già organizzato un viaggio per giocare alcune amichevoli internazionali negli Stati Uniti. Ovviamente la conferma dell’appuntamento sarebbe legato alla scelta, e soprattutto dall’avallo, del nuovo allenatore. De Laurentiis intanto non resta fermo e lavora per programmare nel miglior modo possibile la nuova stagione del Napoli.

