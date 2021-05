De Laurentiis non ha sentito Gattuso, il presidente impegnato per i playoff del Bari

Il Mattino, sulle proprie pagine odierne, torna a parlare del rapporto tra De Laurentiis e Gattuso. Stando a quanto riportato dal quotidiano nella giornata di ieri non ci sono stati contatti tra il patron ed il mister. La causa sarebbe da ritrovare nei playoff del Bari, l’altra società di ADL.

Per questo motivo, si legge, De Laurentiis non ha provato con un ultimo tentativo a convincere Gattuso a restare a Napoli. Anzi, secondo il quotidiano, nulla potrebbe far cambiare idea al tecnico calabrese, che pare essere ormai insofferente ai cambi d’umore del presidente.