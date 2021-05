Formazioni Napoli Verona: le probabili scelte di Gattuso

FORMAZIONI NAPOLI VERONA – Dopo la pesantissima vittoria contro la Fiorentina, il Napoli deve certificare ufficialmente la qualificazione per la prossima edizione della Champions League. Per farlo però i partenopei dovranno vincere l’ultima partita contro l’Hellas Verona.

In realtà, potrebbe addirittura non essere necessario vincere contro gli scaligeri per qualificarsi per la prossima Champions League. Infatti potrebbe bastare un pareggio nel caso in cui la Juventus non vinca, o anche in caso di sconfitta del Milan contro l’Atalanta.

Addirittura gli azzurri potrebbero arrivare al quarto posto anche con una sconfitta, a patto che anche la Juventus faccia zero punti contro il Bologna.

Calcio Napoli, tutti i dubbi di Gattuso

Archiviate le questioni puramente numeriche, è chiaro che Gennaro Gattuso voglia vincere contro il Verona, per essere certo di centrare l’obiettivo Champions.

Il primo dubbio per il tecnico calabrese è, come sempre, relativo al portiere. Al momento il favorito tra i pali è Alex Meret, che ha tenuto la porta inviolata contro la Fiorentina e sta ben figurando in queste giornate in cui ha avuto maggiore continuità.

Verso la conferma anche la linea difensiva che è scesa in campo al Franchi, con Di Lorenzo, Manolas e Rrahmani certi del proprio posto. L’unico ballottaggio è quello tra Hysaj e Mario Rui, con il primo favorito sul secondo.

A centrocampo confermato Fabian Ruiz, con il posto al suo fianco che è conteso tra Demme e Bakayoko, con l’ex Lipsia favorito sul francese. Sulla trequarti dovrebbe essere Lozano a fare compagnia a Zielinski ed Insigne, con Politano che troverà certamente spazio a partita in corso.

Pochi dubbi in attacco, con Victor Osimhen che è in uno stato di forma spaventoso e dovrebbe avere una maglia dal primo minuto a discapito di Dries Mertens, arma da utilizzare nella ripresa.

Formazioni Napoli Verona, le probabili scelte

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

VERONA (3-4-2-1) Pandur; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Salcedo; Kalinic. All. Juric