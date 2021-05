Sportitalia – Gattuso resta la prima scelta per la Fiorentina: Commisso pronto ad accontentarlo con Hysaj

Il noto giornalista sportivo ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è tornato a parlare del futuro di Gennaro Gattuso. Secondo Pedullà, la Fiorentina non ha mollato la presa e vuole a tutti i costi mister Rino. Il calabrese era la prima scelta di Commisso già da prima del Napoli, e perciò sta tornando alla carica.

Il primo passo per accontentare in tutto e per tutto Gattuso potrebbe essere l’acquisto di un suo fedelissimo. Elseid Hysaj, in scadenza di contratto, potrebbe finire nei radar viola nel caso in cui Gattuso dica sì ai gigliati.