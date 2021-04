La rincorsa degli azzurri alla zona Champions ha avuto una svolta stasera, grazie al successo raccolto in casa del Torino. Grazie a questi 3 preziosissimi punti, il Napoli riesce ad agganciare in classifica Juventus e Milan, mentre i rossoneri stanno scendendo in campo contro la Lazio.

Napoli dunque sulla Juventus per differenza reti e sotto il Milan per svantaggio negli scontri diretti.