In occasione del rigore del Napoli, Tancredi Palmeri ha tweettato che il penalty assegnato ai partenopei è, in realtà, un errore di Di Bello.

“Secondo me non è rigore per il Napoli: Milinkovic va verso il pallone, ed è Manolas che si piega verso la gamba già alzata“, ha spiegato il collega. Di seguito, il tweet:

Secondo me non è rigore per il Napoli: Milinkovic va verso il pallone, ed è Manolas che si piega verso la gamba già alzata — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 22, 2021