Maldini: “Mai coinvolto nella questione Superlega! Chiedo scusa a tutti i tifosi”

Paolo Maldini, ex difensore ed oggi nella dirigenza del Milan, è intervenuto nel prepartita di Milan-Sassuolo ai microfoni di Sky Sport in merito alla questione Superlega. Ecco le sue dichiarazioni:

“Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto in queste discussioni. Ho saputo domenica sera come tutti voi. Mi prendo anche io la responsabilità di scusarmi con tutti i tifosi che si sono sentiti traditi. Nel 2021 i ricavi sono importanti, ma bisogna capire fino a dove si ci vuole spingere. Questo sport è meritocrazia”.