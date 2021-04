LIVE – Si sfalda la Super League: i Fondatori si riuniranno in tarda serata! Smentita l’addio alla Juve di Agnelli

AGGIORNAMENTO 22:00 – È ufficiale: Ed Woodward, ad del Manchester United, si è dimesso dalla carica, come appunto trapelato poco più di un’ora fa.

AGGIORNAMENTO 21.57 – Sul proprio profilo Twitter, il primo ministro inglese Boris Johnson ha commentato gli ultimi eventi legati alla Super League: “La decisione di Chelsea e Manchester City – se confermata – è assolutamente giusta e per questo li lodo. Spero che gli altri club coinvolti nella European Super League li seguano”.

AGGIORNAMENTO 21:15 – Da varie fonti online, era giunta voce di una possibile rinuncia alla carica di presidente della Juventus del numero uno Andrea Agnelli: arrivate prontamente le smentite da parte delle fonti più autorevoli del giornalismo italiano ed europeo.

AGGIORNAMENTO 21:10 – Conferma l’indiscrezione, da svariati organi di stampa, di una riunione serale di emergenza tra i Club Fondatori della Super League. Probabile lo sfaldamento della nuova idea dopo due giorni dall’annuncio dei Club. Seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO 20:58 – Secondo Tancredi Palmeri, Ed Woodward – storico ad del Manchester United, che si avvia verso la rinuncia alla creazione della Super League – si sarebbe dimesso dalla sua attuale carica. L’informazione potrebbe confermare l’indiscrezione dell’uscita dei Red Devils dalla Lega.

AGGIORNAMENTO 20:45 – Secondo quanto dichiarato dal noto collega Tancredi Palmeri, anche il Barcellona non sarebbe sicurissimo di partecipare alla Super League. Ecco la motivazione fornita dal collega:

ULTIM’ORA:



Il presidente del Barcellona afferma che l’entrata nella #SuperLega deve essere ancora approvata dalla propria assemblea dei soci! — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 20, 2021

Arriva la notizia dall’Inghilterra, per la precisione dalla BBC, di una possibile prima auto-esclusione di un Club Fondatore della Super League dalla stessa competizione: nella fattispecie, il Chelsea. I tifosi blues, che a breve vedranno giocare la loro squadra contro il Brighton in casa allo Stamford Bridge in Premier League, hanno accolto la rosa con delle proteste in merito alla sua partecipazione alla Super Lega europea che, a questo punto, viene messa in discussione. Seguiranno aggiornamenti.

Pretty clear message from those here at Stamford Bridge… #europeansuperleague pic.twitter.com/ZNtCuncoND — Adam Newson (@AdamNewson) April 20, 2021

Inoltre, arrivano voci da parte di vari giornalisti inglesi che parlano di un passo indietro in Super League anche da parte di Manchester City e Atletico Madrid.