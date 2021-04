Pedullà: “Napoli-Inter? Attacco vergognoso nei confronti degli azzurri che hanno conquistato un punto fondamentale”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Ne parliamo il lunedì”, programma in onda sulla emittente televisiva Canale Otto. Di seguito quanto evidenziato:

“Il Napoli ha subito un attacco vergognoso dopo la partita contro l’Inter. Non se ne può più: gli azzurri hanno conquistato un punto importante“.

“Il Napoli si è scontrato con un carro armato, contro una compagine fortissima. E invece alcuni personaggi non hanno perso l’occasione per attaccare i partenopei. Hanno parlato di scelte sbagliate di Gennaro Gattuso, di punti persi, di una stagione caratterizzata dai rimpianti, ecc ecc. Io non faccio nemmeno i nomi di queste persone perché parliamo di una gente che ha una popolarità molto limitata e non voglio fargli nessuna pubblicità“.