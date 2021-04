DOVE VEDERE NAPOLI LAZIO – Il Napoli è lanciatissimo nella rincorsa per un posto nella prossima Champions League. Dopo il pareggio casalingo con l’Inter, la squadra di Gattuso vuole tornare al successo contro la Lazio, in questo momento ad un punto dagli azzurri ma con una partita da recuperare. La partita del Diego Armando Maradona, valida per la 32ª giornata di Serie A, sarà una sfida fondamentale per il prosieguo del campionato. Il calcio d’inizio sarà alle ore 20:45 di giovedì 22 aprile.

Ultime notizie Napoli calcio, il rendimento delle due squadre

Il Napoli di mister Gennaro Gattuso nelle ultime 6 partite ha raccolto 13 punti, frutto delle quattro vittorie con Milan, Roma, Crotone, Sampdoria, e dell’ultimo pareggio ottenuto contro l’Inter, oltre alla sconfitta nel recupero della 3a giornata all’Allianz Stadium di Torino.

La Lazio viaggia spedita ed in questo momento è ad un solo punto dal Napoli, dovendo però recuperare la partita contro il Torino. Gli uomini di Simone Inzaghi sono reduci da una vittoria pirotecnica per 5-3 contro il Benevento. L’uomo più pericoloso è sempre Ciro Immobile che nell’ultimo turno è anche tornato al gol, marcatura che mancava da sette giornate consecutive. Quando l’attaccante di Torre Annunziata vede il Napoli spesso riesce a trovare la via del goal.

Dove vedere Napoli Lazio, Sky o Dazn?

Come detto, il match tra Napoli e Inter andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta giovedì 22 aprile alle ore 20:45. Ma come sarà possibile seguire il match?

Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. La gara potrà essere seguita sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Nel caso in cui non sarete a casa, oppure non disponeste di un abbonamento a Sky, non temete. Il match sarà fruibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un computer, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, servizio on demand di Sky, mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.