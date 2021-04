Questione ripartizione dei diritti tv, De Laurentiis: “Non faccio iniziare la Serie A, vi denuncio tutti!”

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, non si riesce a trovare un accordo con una maggioranza di 14 club sulla questione della ripartizione dei diritti televisivi appena assegnati. I presidenti ancora non sono riusciti a stabilire i criteri di distribuzione della quota dei diritti tv legati al numero di spettatori.

Come riferito dal quotidiano, lo stesso presidente del Napoli nello specifico, Aurelio De Laurentiis, avrebbe tuonato in assemblea: “Cosa mi interessa dei correttivi se non riportiamo la gente negli stadi? Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti“.